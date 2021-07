Alon Ushpiz, directeur du ministère israélien des Affaires étrangères, est attendu ce mardi 6 juillet à Rabat pour une visite diplomatique.

Au cours de cette visite, le directeur du ministère israélien des AE rencontrera son homologue marocain, Fouad Yazur ainsi que de hauts responsables du ministère marocain, indique un communiqué de la diplomatie israélienne.

MFA Director-General @AlonUshpiz is en route to #Morocco, directed by FM @YairLapid, to hold a political dialogue, meet with his counterpart and Moroccan Foreign Ministry officials to discuss ways to further promote the bilateral relations between the countries.🇮🇱🇲🇦 pic.twitter.com/uJlzbpIo5P

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) July 6, 2021