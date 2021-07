Alon Ushpiz, directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, a rencontré aujourd’hui, mercredi 7 juillet, Fouad Yazourh, ambassadeur, directeur général des Affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des MRE. Alon Ushpiz est arrivé au Maroc pour une visite de travail à la tête d’une délégation israélienne. Le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères a rencontré aujourd’hui Fouad Yazourh, ambassadeur, directeur général des Affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Lors de cet entretien, les deux responsables ont procédé à un état des lieux des relations bilatérales et examiné les moyens de donner du contenu à cette coopération dans les domaines politique, économique, culturel et humain et ce, conformément à l’accord trilatéral Maroc-USA-Israël, signé en décembre 2020. Les deux parties ont également échangé autour des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les défis globaux en matière de lutte contre le terrorisme et le réchauffement climatique ainsi que le développement durable. La délégation israélienne s’est également entretenue au siège du ministère avec des représentants des institutions gouvernementales, du monde des affaires et du secteur privé, sur les opportunités économiques bilatérales et triangulaires.

Cette rencontre intervient en même temps que l’annonce hier, par Einat Levi, chargée de mission au Maroc auprès du ministère israélien des Affaires étrangères, de l’enregistrement officiel de la Chambre de commerce israélo-marocaine.

Sur ces réseaux sociaux, Einat Levi, chargée de mission au Maroc auprès du ministère israélien des Affaires étrangères, a annoncé hier, mardi 6 juillet, l’enregistrement officiel de la Chambre de commerce israélo-marocaine. « Bonne chance aux membres et aux leaders de la Chambre, vous avez un grand rôle dans la réalisation du potentiel des relations et les faire avancer! », s’est-elle exclamée sur Linkedin.

Et d’ajouter: « Nous attendons maintenant patiemment une autre célébration: l’ouverture officielle d’une Chambre du commerce côté marocain ».

Le certificat officiel partagé par la chargée de mission israélienne écrit que le but de cet enregistrement est de « renforcer les relations commerciales, scientifiques, technologiques et culturelles entre Israël et le Maroc », ainsi que « d’encourager et adopter mutuellement, tant en Israël qu’au Maroc, toute action, entreprise et/ou institution, israélienne ou marocaine, qui soit au profit du commerce des deux pays ».