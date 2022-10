Olivier Becht, ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger, entame ce mardi 18 octobre une visite officielle de deux jours au Maroc. Dans une entretien accordé à L’Economiste, il revient sur plusieurs sujets clés entre le Maroc et la France, notamment l’affaire des visas.

Olivier Becht, ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger, entame aujourd’hui une visite officielle de deux jours au Maroc. Une visite qui vise notamment « à constater les réussites économiques du Maroc, notamment celles réalisées avec des entreprises françaises, les premiers investissements étrangers au Maroc », lit-on dans un entretien du représentant accordé à L’Economiste.

« Malgré la période compliqué que l’économie mondiale vient de traverser, les entreprises françaises ont continué à investir et à créer de l’activité au Maroc, dans l’industrie bien sûr mais aussi dans les télécommunications et le numérique, dans le tourisme ou la santé », rassure le ministre quant aux collaborations économiques entre les deux pays.

Hormis l’industrie particulièrement automobile et aéronautique, le ministre cite, parmi les secteurs porteurs au Maroc qui intéressent les investisseurs français, les transports, notamment ferroviaires, ou l’énergie « avec le grand potentiel du Maroc en matières d’énergies renouvelables. Il mentionne également les entreprises françaises du secteur de la santé déjà présentes et qui ont « pour vocation de renforcer leur implantation pour investir et apporter des solutions face aux divers besoins » liés à la grande réforme de la santé (généralisation de la protection sociale et assurance maladie obligatoire).

« Mieux utiliser les complémentarités entre nos économies respectives »

Dans un contexte de débat sur les relocalisations des entreprises françaises, et de diverses crises actuelles (sanitaire, agression russe), Becht rassure sur la teneur des collaborations économiques entre la France et le Maroc, estimant que « la souveraineté ne doit pas être pensée de manière étroite, strictement nationale ». Il appelle à « mieux utiliser les complémentarités entre nos économies respectives ».

« Ce contexte génère de nouvelles opportunités, en particulier pour nos partenaires historiques comme le Maroc avec lequel nous avons d’ores et déjà une coopération industrielle efficace », abonde-t-il.

Sur la question de la restriction des visas, le représentant français tempère, disant que les Marocains « peuvent témoigner que la délivrance de visas se poursuit ». Et d’ajouter: « Nos deux pays mènent aujourd’hui des discussions constructives sur les questions migratoires pour favoriser un retour à la normale. Nous souhaitons pouvoir continuer d’avancer. Nous y avons intérêt ».

Olivier Becht, qui représente également les Français de l’étranger, aborde aussi la question de la hausse des frais de scolarité dans les établissements au Maroc. « Nous sommes conscients des difficultés pour de nombreuses familles. Notre système de bourses, qui est sans équivalent dans le monde, doit continuer à permettre à nos jeunes compatriotes d’accéder à un enseignement français de qualité et maintenir ainsi un lien fort avec notre pays. Nous serons extrêmement vigilants tout au long de cette année scolaire aux développement de l’inflation », déclare-t-il à nos confrères.

« Nous pouvons encore intégrer davantage le Maroc dans les chaînes de valeur hexagonales »

Le ministre délégué rappelle par ailleurs que la France « reste en réalité le premier client et le premier fournisseur du Maroc en valeur ajoutée ». « La France est aujourd’hui le premier partenaire du Maroc malgré l’accroissement de la concurrence et le Maroc est le premier partenaire commercial de la France en Afrique ».

Et de rappeler quelques chiffres: « En 2021, nos échanges commerciaux avec le Maroc ont dépassé leur niveau d’avant crise sanitaire et se sont élevés à 10,7 milliards d’euros, soit près de 20% de plus que l’année précédente. Par ailleurs, la France reste et de loin le 1er investisseur étranger au Maroc avec plus de 30% à la fois du stock et du flux annuel d’investissements directs étrangers dans le pays. »

« Cependant, nous pouvons sans doute encore intégrer davantage le Maroc dans les chaînes de valeur hexagonales et tirer meilleur parti de notre proximité géographique, linguistique et culturel pour renforcer et approfondir davantage notre partenariat économique. C’est un point de discussion clé avec les autorités marocaines et avec les acteurs du secteur privé marocain », annonce Becht.

En visite officielle au Maroc jusqu’au 20 octobre, Olivier Becht doit rencontrer ce mardi à Casablanca Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques ainsi que Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce. Il doit s’entretenir également avec les conseillers des Français de l’étranger à la résidence de France à Rabat.

Mercredi, le ministre délégué visitera à Casablanca la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc et le lycée Lyautey. Il aura jeudi une réunion de travail avec des investisseurs et prendra part à l’ouverture du Choiseul Africa Business Forum, puis clôturera son séjour par une visite de l’écosystème aéronautique.