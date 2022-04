L’administration des prisons vient de lancer un appel d’offres pour un marché de vidéosurveillance de cinq établissements pénitentiaires. Les détails.

La Délégation générale de l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) vient de lancer un appel d’offres pour un marché de vidéosurveillance de cinq prisons locales.

Selon des documents consultés par H24Info, les établissements pénitentiaires concernés sont les prisons locales de Tamesna, Dakhla, Laâyoune, El Jadida et Assilah.

L’estimation des coûts des cinq lots de ce marché qui sera attribué le 25 mai 2022 varient entre 6 et 7 millions de dirhams par lot et totalisent un peu plus que 36 millions de dirhams.

Ce marché, selon la même source, inclut l’acquisition, l’installation et la mise en service des systèmes de vidéosurveillance.

D’après les sources de H24Info, l’extension de la vidéosurveillance aux établissements pénitentiaires du Maroc intervient dans le cadre des efforts de modernisation lancés par la DGAPR depuis plusieurs années.

Cette modernisation implique aussi bien la restauration ou le remplacement des établissements pénitentiaires, la formation des personnels de la DGAPR, le renforcement de ces personnels par des profils provenant d’autres départements et services publics…

Les systèmes de vidéosurveillance installés par la DGAPR couvrent aussi bien l’intérieur des prisons que leur environnement et voisinage immédiats.