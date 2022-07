Un incendie fait rage depuis la soirée du mercredi 13 juillet près de Ksar El Kébir. Attisé par des vents violents, le feu qui n’est pas encore maitrisé, a ravagé plusieurs hectares de végétation et a causé d’importants dégâts matériels, selon les médiaux locaux.



Les images sont à la fois impressionnantes et effrayantes: un violent incendie ravage actuellement la forêt d’Al Azib, selon plusieurs médias régionaux. Attisé par des températures relativement hausses et des vents violents, le feu de forêt continue de se déplacer menaçant ainsi plusieurs localités entre Ksar El Kébir et Larache.

D’après les images qui circulent sur Internet, pompiers et population s’efforçaient de freiner l’avancée des flammes. Pour l’heure, aucune victime n’est à déplorer, mais plusieurs hectares de forêt sont partis en fumée.

Plusieurs bêtes ont également péri dans l’incendie, annonce la presse locale.

L’autoroute Larache-Asilah est momentanément fermée, au niveau de Khémis Sahel.

Développement suivra.