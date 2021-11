Les fortes précipitations enregistrées le 18 novembre à Sebta ont provoqué des inondations dans pratiquement toute la ville. Selon la presse locale, les pompiers ont déjà réalisé plus de 46 interventions d’urgence.

Les habitants de Sebta font face depuis jeudi à de nouvelles inondations. « Les scènes de l’année dernière se répètent, avec de fortes pluies (…) obstruant les canalisations dans plusieurs secteurs de la ville », déplore le site d’information de la télévision locale Ceutatv.

Le Paseo de las Palmeras, où des travaux publics étaient en cours, s’est transformé en un véritable torrent, l’eau recouvrant les tables des différentes terrasses et commerces sur place. Dans d’autres zones de la ville, les égouts ne peuvent plus rien absorber et débordent de manière très visible, rapportent les médias locaux.

Plus de 46 interventions ont été effectués par les pompiers. Le numéro d’appel d’urgence 112 a reçu près de 70 appels de citoyens tout au long de la journée du 18 novembre.

L’Agence météorologique nationale (AEMET) espagnole avait pourtant alerté sur l’arrivée de fortes précipitations, accompagnées de violents orages, dans la ville. Une alerte jaune a été émise dans ce sens pour la journée du 18 novembre.