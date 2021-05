Des milliers de Marocains dont des centaines d’enfants ont migré depuis hier soir vers Sebta en passant par le bord de mer. Retour en images sur cet événement inédit.

Au moins 6.000 personnes, dont quelques centaines de mineurs ont traversé hier la frontière à Sebta, à la nage ou en marchant au bord du rivage. Les médias locaux et les internautes ont partagé les images des migrants marocains envahissant la plage côté espagnol. Les militaires ont été déployés pour maîtriser ce flux humain.

Cet événement intervient alors les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne sont particulièrement tendues, depuis l’hospitalisation du chef du Polisario, Brahim Ghali, dans un hôpital espagnol.

🔴⚠️ Le #Maroc vient de lâcher 3700 migrants sur l’enclave espagnole de #Ceuta en réponse à l’accueil d’un dissident politique du front Polisario en Espagne. L’immigration EST UNE ARME diplomatique. pic.twitter.com/LtrR8xYxkg — Damien Rieu (@DamienRieu) May 17, 2021

A ce propos, la ministre espagnol des Affaires étrangères a assuré que cette entrée massive de migrants marocains n’était le résultat «d’aucun désaccord» entre les deux pays.

Miles de ilegales esperando tras la valla de #Ceuta para poder saltarla, video facilitado por @N_Trastamara: pic.twitter.com/nDvD43btzh — Filosofía Política (@FilosofiaPolti) May 18, 2021

Face à cet imprévu critique, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez a annulé un voyage à Paris. «Ma priorité en ce moment est de rétablir la normalité à Ceuta. Ses citoyens doivent savoir qu’ils ont le soutien absolu du gouvernement espagnol et la plus grande fermeté pour assurer leur sécurité et défendre leur intégrité en tant que partie du pays face à tout défi», a-t-il commenté, rapporte El Faro de Ceuta.