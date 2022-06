Près de 2.000 migrants ont essayé d’entrer ce vendredi matin dans l’enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc et « un nombre important » d’entre eux y est parvenu, a indiqué la préfecture à l’AFP.

Cette tentative d’entrée massive dans l’une des deux enclaves espagnoles situées sur la côte nord du Maroc est la première depuis la normalisation des relations intervenue mi-mars entre Madrid et Rabat après près d’un an de brouille diplomatique.

#ACTUALIZACIÓN | Al menos 300 inmigrantes ilegales han intentado acceder a España en un nuevo asalto masivo a la valla de Melilla https://t.co/ajEhAfq3zr pic.twitter.com/S0x6UQdvda — La Gaceta de la Iberosfera (@gaceta_es) June 24, 2022

Selon plusieurs médias espagnols, les assaillants seraient des ressortissants de l’Afrique subsaharienne. Un nouveau bilan fait état de près de 2.000 assaillants.

Les forces de l’ordre espagnoles ont repéré « vers 06H40, un groupe de migrants formé par plus de 400 personnes » s’approchant de la frontière, a indiqué un porte-parole de la préfecture.

« Malgré le large dispositif de sécurité des forces marocaines, qui ont activement collaboré et de façon coordonnée avec les forces de l’ordre » espagnoles, « un groupe important de personnes venant de pays d’Afrique subsaharienne, parfaitement organisé et violent, a forcé l’entrée et cassé la porte d’accès du contrôle aux frontières » avant d’entrer dans Melilla, a-t-il indiqué.

🔴 #ÚLTIMAHORA

Un centenar de inmigrantes ilegales asaltan la valla fronteriza de #Melilla. Las previsiones de #JUCIL se cumplen, ante la falta de efectivos, recursos y medios policiales. No podemos dejar en manos de otros la protección de nuestras fronteras con Marruecos. pic.twitter.com/zu4GPv73jj — Jucil Nacional (@jucilnacional) June 24, 2022

Madrid et Rabat ont scellé il y a peu leur réconciliation après la décision mi-mars de Madrid de soutenir publiquement le plan marocain d’autonomie pour le Sahara.

Cette décision avait permis de mettre fin à une crise diplomatique provoquée par l’accueil en Espagne du chef du Polisario, Brahim Ghali, en avril 2021 pour y être soigné du Covid-19.

Juste avant la réconciliation entre les deux pays, Melilla avait été le théâtre début mars de plusieurs tentatives d’entrées massives dont la plus importante jamais enregistrée dans cette enclave avec quelque 2.500 migrants. Près de 500 y étaient parvenus.

Pese a no haber aún datos oficiales del número de inmigrantes que han logrado al filo de las 8,40 horas, acceder de manera ilegal a #Melilla destrozando la puerta del paso fronterizo de Barrio Chico, se empieza a hablar de unos 200. pic.twitter.com/3p3x3dr4ai — PlayMelTV (@PlayMelTv) June 24, 2022