Vidéos. L'arrestation compliquée d'un chauffard dangereux près de Marrakech

La scène a lieu à quelques kilomètres de Marrakech. Des gendarmes essaient de maîtriser un chauffeur de camion qui s’est enfui après avoir laissé son véhicule en plein milieu de la route, gênant la circulation.

L’homme semble être armé et dangereux, car les agents le suivent à une distance raisonnable et le tiennent en joue, comme pour ne pas commettre de faux pas.

On en apprend plus sur l'origine de l'incident dans une autre vidéo relayée mardi par le site marrakechalaan.com, où l'on voit le chauffeur du camion en train de faire des zigzags dangereux sur l'autoroute. C'est plusieurs kilomètres plus loin qu'il a été arrêté.