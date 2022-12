Après la victoire du Maroc jeudi contre le Canada (2-1), synonyme de qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, plusieurs dizaines de supporters marocains ont attendu les Lions de l’Atlas pour les accueillir devant leur hôtel à Doha. Une cérémonie spéciale a été organisée en leur honneur à l’intérieur de l’établissement. Une ambiance de folie.

الجماهير المغربية تستقبل المنتخب الوطني بعد تأهله لثمن نهاية كأس العالم 🫶

Moroccan fans warmly welcome the National Team next to their hotel after their qualification to the Round of 16#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/eisPkXjAkz

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 2, 2022