Vidéos. Génération What? Les jeunes méditerranéens prennent la parole

“Generation What?”, projet transmédia unique en son genre, a pour objectif de dresser le portrait de la génération des 18-34 ans dans les pays du monde entier. Ce sont 8 pays au Sud de la Méditerranée qui sont au coeur de ce débat.

Le projet financé par l’Union européenne, mettra les jeunes de 8 pays au cœur du débat public pendant les six prochains mois. Le projet a été lancé le 14 mars au Maroc, en Jordanie, au Liban, en Algérie et en Tunisie. Il sera par la suite étendu le 11 avril en Egypte, en Libye et en Palestine.

Chaque pays a son site internet et propose aux jeunes de 18-34 ans de répondre à une enquête de 167 questions adaptées aux contextes culturel et politique locaux.

Ces questions écrites avec des sociologues, traitent de sujets fondamentaux, à savoir les rapports avec la famille, la société, le travail, l’amour, l'identité nationale et culturelle, le futur, l'âge adulte, et bien d’autres.

Les utilisateurs peuvent instantanément comparer leurs réponses à celles des jeunes de leur pays ou région sur des cartes interactives. Plus d'une vingtaine de vidéos ont déjà été publiées par les jeunes marocains.