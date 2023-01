Plusieurs blessés sont à déplorer dans cette fusillade survenue dans la soirée de jeudi, dont le garde du corps du rappeur d’origine marocaine.

Dix personnes ont été blessées lors d’une fusillade à l’extérieur du restaurant The Licking, dans la ville de Miami Gardens, où le rappeur French Montana tournait un clip vidéo, rapporte le site d’information local Miami WSVN 7News.

L’incident a eu lieu dans la soirée de jeudi, peu avant 20h00 locales, sur la 27e avenue du nord-ouest. La police locale a annoncé la suspension de la circulation dans les alentours du restaurant.

Traffic Alert 🚨 Road closure in the Area of NW 27th avenue between 207 & 211 street. pic.twitter.com/A3ORSGpnjK

— Miami Gardens Police Dept. (@MGPDFL) December 5, 2022

L’établissement a été bouclé par la police, alors que des ambulances et des véhicules de police bordaient la 27e avenue, rapporte la même source.

Selon une source policière, il y a trois scènes de crime différentes, mais pour l’instant personne ne sait où se trouvent les deux autres.

Diana Gourgue, une détective du Miami Gardens Police Department (MGPD), a déclaré que le tournage avait commencé à un autre endroit avant de se terminer à The Licking. « Nous travaillons toujours. (…) Il y a eu plusieurs coups de feu. Nous ne pouvons confirmer aucun chiffre pour le moment, car tout est encore frais et nous enquêtons toujours », a-t-elle déclaré à la même source.

Les ambulanciers ont transporté par avion quatre victimes au Ryder Trauma Center. « Nous avons eu un total de 10 victimes. Quatre se sont rendus à l’hôpital et nous en avons soigné six transportés », a indiqué un intervenant sur place.

La police n’a pas précisé si quelqu’un a tiré dans la foule ou s’il y a eu un échange de coups de feu. Aucun décès n’a été signalé.

Personne ne sait pour l’instant si French Montana a été touché, « mais jeudi soir, rien n’indiquait qu’il faisait partie des blessés ». Un de ses garde du corps serait grièvement blessé.