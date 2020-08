Vidéos. Des actes de violences inouïes en marge des festivités d’Achoura à Rabat et Casablanca

Les scènes chaotiques tournées à Rabat et à Casablanca dans la nuit du samedi au dimanche 30 août ont fait le tour de la toile. Feux d’artifice, pétards, incendie de pneus, actes de vandalisme et jets de pierres ont conduit à l’arrestation de quelque 157 personnes.

#Maroc 🇲🇦 – Arrestation de 157 personnes soupçonnées d’implication dans des émeutes, des jets de pierres et de la résistance aux membres des forces publiques lors des cérémonies de la fête d’Achoura

Via @Rabi_Jonas pic.twitter.com/FgNgrq8nuw — ⓃⒺⓌⓈ—ⓂⒺⓃⒶ·۰•● (@News_Mena_) August 30, 2020

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des jeunes brûlant des pneus dans plusieurs quartiers de Casablanca et de la capitale ainsi que des affrontements avec la police.

Comme en attestent les vidéos diffusées sur la toile, les opérations sécuritaires ont tourné à l’affrontement entre jeunes et forces de l’ordre. Au total, 17 fonctionnaires de police et 11 membres des forces publiques ont été blessés par des jets de pierres et des pétards, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

#Maroc 🇲🇦 – Scènes de guerre civile dans la périphérie du quartier yacoub el Mansour à #Rabat lors de la soirée de la fête de Achoura.

Afrontemments sanglants entre force de l’ordre et plusieurs jeunes.

Via @Rabi_Jonas pic.twitter.com/HgkePCEtBj — ⓃⒺⓌⓈ—ⓂⒺⓃⒶ·۰•● (@News_Mena_) August 30, 2020

Par ailleurs, 157 individus, dont des mineurs, ont été arrêtés pour leur implication présumée dans ces incidents. Les mis en cause majeurs ont été placés en garde à vue tandis que les mineurs ont été placés sous surveillance à la disposition de l’enquête menée par la Police judiciaire sous la supervision des parquets compétents afin de déterminer les actes criminels qui leur sont reprochés.