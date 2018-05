Vidéos. Casablanca: une mère lance un appel de détresse pour retrouver sa fille

Ghazal, une petite fille de 4 ans, a disparu dimanche 13 mai au quartier Hay El Oualfa à Casablanca. Sans nouvelle depuis, sa mère dévastée a lancé un cri de détresse sur les réseaux sociaux.

والله تا بقات فيا مسكينة.. عاونوها بالبارطاج باش تلقا بنتها فهاد العواشر 😢 Publiée par HAMA9A +18 sur mardi 15 mai 2018

Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on voit la jeune mère, Safae Khadiri, en pleurs prier les "ravisseurs" de sa fille de lui rendre son enfant, promettant qu' "elle n'entamera aucune poursuite judiciaire" et qu'elle veut juste retrouver sa petite fille.

La jeune mère profite aussi de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées sur les réseaux sociaux pour l'aider à retrouver Ghazal. Ces derniers ont d'ailleurs été très nombreux à partager l'avis de disparition de la fille.

Enfin, Safae Khadiri demande à tous ceux ayant aperçu sa fille de déposer cette dernière à l’école Farah dans Riad Oulfa où elle est en classe de maternelle.

Dans une autre vidéo publiée par nos confrères de Soultana, une des proches de Ghazal livre son témoignage.

"Elle jouait avec ses cousins devant la porte de la maison avant de disparaître. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est sure qu'elle a été kidnappée parce qu'on a cherché partout et toqué toutes les portes en vain" , raconte-t-elle.

Cette jeune fille se désole également des faux espoirs que donnent plusieurs internautes à la famille en prétendant avoir vu ou retrouvé l'enfant perdu.

"Je ne comprends pas pourquoi on nous fait ça. Quand on nous appelle et qu'on nous dit qu'on l'a retrouvé nos cœurs battent la chamade, ça nous torture", déclare-t-elle en pleurs.