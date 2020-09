Vidéos. Casablanca: les agents de nettoyage manifestent devant la wilaya

Organisée par la Confédération démocratique du travail (CDT), une manifestation a réuni lundi 7 septembre les agents de nettoyage de la ville de Casablanca devant le Conseil de la ville.

Relevant de la société ARMA (anciennement Derichebourg), les employés ont accompagné leur action d’une grève locale de 48h.

Parmi leurs revendications, le versement de l’augmentation de salaires promis par ARMA depuis sa nomination en avril dernier, soit cinq mois de reliquats, nous rapporte un des agents de nettoyage qui assure par ailleurs que leur charge de travail s’est accrue.

« Et lorsqu’un des agents se plaint auprès de l’administration et demande le reliquat, on le met à pied », s’insurge notre interlocuteur. Un autre internaute présent à la manifestation évoque « un harcèlement des travailleurs confédérés pour les décourager de leurs revendications légitimes ».

