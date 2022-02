La communauté sénégalaise au Maroc n’a pas manqué de célébrer la victoire de leur pays, champion pour la première fois de son histoire de la Coupe d’Afrique des nations.

Explosion de joie dans les rues de Casablanca, notamment au centre-ville, où des centaines de Sénégalais et de Marocains ont célébré dans la soirée de dimanche leur sacre à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021.

Le Sénégal a remporté sa première CAN, aux dépens des Egyptiens, battus aux tirs au but (4 tirs à 2, 0-0 après prolongation), dimanche en finale au stade d’Olembé à Yaoundé. Directement après le coup de sifflet final, les Sénégalais établis au Maroc, sont sortis fêter cette victoire historique. Comme le montrent les images ci-dessous, l’ambiance était très festive. Les klaxons et les chants ont retenti à Casablanca, Rabat et Témara jusqu’à tard dans la nuit.

« C’est la première fois que le Sénégal gagne la CAN. En plus, on est content parce que les Marocains fêtent ça avec nous. Le Maroc aime le Sénégal! « , confie une Sénégalaise. « C’est la folie au Maroc avec les Sénégalais qui fêtent leur sacre ! », réagit un internaute.

C’est la folie au Maroc 🇲🇦 avec les Sénégalais qui fêtent leur sacre ! 🇸🇳🔥 pic.twitter.com/YjMLuYuCbl — SOCCER212 (@SCCR_212) February 6, 2022



« C’est une victoire historique. C’est la victoire du football sénégalais. Avec cette victoire, les Lions sont entrés dans l’histoire, la grande histoire, j’allais dire », a de son côté réagi le président sénégalais Macky Sall sur la télévision publique (RTS) peu après la fin du match.

Hors du pays pour participer au Sommet de l’Union africaine (UA), le chef d’Etat a décidé d’écourter sa mission pour rentrer à Dakar accueillir les Lions. Il a en plus décrété la journée de lundi « fériée, chômée et payée » après cette « brillante victoire ».