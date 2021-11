Près de 300 travailleurs marocains, bloqués à Sebta depuis mars 2020, se sont rassemblées, dimanche 14 novembre 2021, à Plaza de los Reyes devant la délégation du gouvernement espagnol. Asphyxiés financièrement et abattus psychiquement, ils demandent aux autorités espagnoles de réguler leur situation.

Selon la presse locale, ils étaient soutenus par plusieurs ONG dont l’Association pro-droits humains d’Andalousie (APDHA). Selon son porte-parole Amin Souissi, Sebta est « devenue la salle d’attente de l’immigration », révélant qu’il y a énormément de transfrontaliers qui « n’ont pas hésité à embarquer dans des bateaux pour quitter la ville ». « Nous demandons simplement qu’ils soient traités comme des êtres humains, nous ne revendiquons rien d’extraordinaire ou qui ne puisse être accompli », a-t-il expliqué à Ceutaldia.com.

Ces travailleurs, domestiques pour la plupart, avaient l’habitude jusqu’ici de manifester tous les lundis. Certains d’entre eux bossent depuis une trentaine années à Sebta, mais sans papiers. Corvéables à souhait, ils n’ont ni assurance maladie, ni droits. Soutenus également par l’Assemblée féministe de Séville et la Confédération générale du travail (CGT), ces personnes veulent désormais être reconnues comme travailleurs légaux à Sebta. Ils ne demandent qu’une chose ; que leur situation soit régularisée.

« Ce commerce transfrontalier est terminé », reconnaît Amin Souissi qui explique qu’une « requête a été déposée auprès de la délégation du gouvernement il y a trois mois ». Mais que jusqu’ici, « il n’y a pas eu de réponse ». Pourtant, affirme-t-il, des solutions faciles et flexibles sont possibles : « nous demandons que la loi sur l’immigration soit appliquée ».

Au total, 139 organisations ont rejoint cette campagne, sous le slogan « Travailleurs transfrontaliers avec des droits », menée par l’APDHA. L’association exige simplement un déblocage de la situation de plus de 3.500 travailleurs, principalement des femmes. Ils seraient entre 500 et 600 restés bloqués dans la ville depuis plus d’un an et demi, de peur de perdre définitivement leurs emplois. Aujourd’hui, ils vivent une « situation absolument inhumaine, sans voir leurs familles, sans droits du travail, de santé avec des conséquences personnelles, psychologiques et émotionnelles très graves », dénonce l’APDHA.

Près de 3.000 ont perdu leur emploi depuis que la fermeture des frontières. C’est une situation « inappropriée pour un État de droit, inadmissible de quelque manière que ce soit, surtout que ces personnes (…) contribuent depuis plus de 20 ans au développement du pays et continuent à le faire sans avoir de permis de travail et de séjour, ni de stabilité », déplore l’association.