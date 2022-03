La deuxième chaîne de télévision nationale a dévoilé sa grille de programmes pour le mois sacré. Voici en vidéos ce qui vous attend.

2M a annoncé sa grille de programmation pour le ramadan, à commencer par les sitcoms qui « font partie intégrante de l’ambiance ramadanesque », indique la chaine dans un communiqué diffusé vendredi.

. Zenqat Assaada

Une touche de bonne humeur à la table du ftour, « à travers des dialogues loufoques et des situations rocambolesques ». C’est ce que promet 2M à ses téléspectateurs avec ce sit-com réalisé par Safae Baraka. Le casting réunit Mohamed Khiari, Souad Khouyi, Yassar, Hasna Moumni, Jamila El Haouni et Rafik Boubker, entre autres.

La série raconte comment Abdelkader, qui a fait fortune dans le commerce tout en assurant à sa

famille une vie aisée, se retrouve endetté.

. L’Maktoub

Réalisé par Alaa Akaaboune, cette série dramatique tourne autour de l’idylle entre Omar, issu d’une grande famille et Hind, fille unique de Hlima, une chanteuse au « passé douteux ». « C’est l’histoire d’un homme qui se donne le droit à l’amour en dépit des intérêts de sa famille après avoir sacrifié sa jeunesse pour les siens. Celle d’une jeune fille qui enterre son cœur, son passé familial et se donne le droit à une vie aisée », lit-on dans le synopsis. On y retrouve Amine Ennaji, Meryem Zaimi, Dounia Boutazout et Rafik Boubker.

. Safi salina

Samia Akariou et Rhany Kabbaj interprètent les personnages principaux dans cette série. Une « histoire de couple douce-amère sur fond de pandémie », promet la chaine de télévision.

. Zettat

Mohammed El Khiari campe encore le rôle principal dans cette série signée Ali Tahiri. Elle se déroule dans une période de « Siba », pendant laquelle régnait encore l’anarchie. La série est diffusée depuis le 24 février déjà par 2M. De nouveaux épisodes seront dévoilés pendant le ramadan.

.

. Ahssan Pâtissier Celebrity

Pour le mois sacré, l’adaptation de l’émission de téléréalité culinaire mettra au défi cinq célébrités qui se surpasseront au profit d’associations caritatives.

. Mchiti Fiha

La caméra cachée Mchiti Fiha revient pour une septième saison inédite. Elle sera diffusée chaque jour du mois sacré à l’heure de la rupture du jeûne.