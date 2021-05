Malgré l’interdiction par les autorités des traditionnelles marches du 1er mai, la Confédération démocratique du travail (CDT) a organisé samedi des sit-in dans plusieurs villes du royaume.

Dans le quartier de Derb Omar à Casablanca, des dizaines de syndicalistes se sont réunis devant le siège de ce syndicat de gauche pour protester contre l’interdiction de la traditionnelle marche du 1er mai. Une foule compacte, où l’on y trouvait plusieurs dirigeants du syndicats et d’homme politiques, était encerclée par un important dispositif policier.

« Malgré l’interdiction et la répression de la manifestation du 1er mai, la classe ouvrière et la Confédération démocratique du travail a adopté une position honorable, en organisant un sit-in de protestation condamnant l’interdiction et soulevant des slogans forts contre l’exploitation du confinement afin de faire voter des lois réactionnaires et contraires aux droits fondamentaux de la classe ouvrière », déclare Mustapha Brahma, secrétaire général du parti d’extrême-gauche Annahj Addimocrati.

A Meknes et Agadir, où des sit-in ont également été organisés par le syndicat, des policiers sont intervenus pour disperser le rassemblement, comme le montrent plusieurs vidéos partagés sur les réseaux sociaux.

Dans d’autres villes en revanche, les militants de la CDT ont pu manifester librement profitant d’une certaine tolérance des autorités locales. Ce fut notamment le cas ce matin à Tinghir, dans le sud-est du royaume, où des dizaines de personnes s’étaient rassemblées dans la place de la ville pour entonner des slogans en faveur de plus de justice sociale.

Pour rappel, le gouvernement avait décidé, mardi 27 avril, d’interdire toutes les célébrations sur le terrain à l’occasion de la Fête du travail. Le gouvernement indiquait, dans un communiqué, « que cette décision intervient suite aux appels lancés pour la célébration du 1er mai de manière présentielle sur la voie publique, et en application des mesures préventives prises pour préserver la santé des citoyennes et citoyens ».