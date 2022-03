Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir rappelé les ambassadeurs ukrainiens du Maroc et de la Géorgie. Selon lui, « ils perdent du temps sur le front diplomatique » dans les pays où ils servent actuellement au milieu de l’agression russe.

« Il y a ceux qui travaillent avec tout le monde pour la défense de l’État, pour que l’Ukraine regagne son avenir. Nous apprécions le travail de chacun. Et il y a ceux qui perdent du temps en vain juste pour rester en poste. J’ai signé un décret pour rappeler l’ambassadeur du Maroc », a affirmé le président ukrainien dans un discours prononcé dans la soirée de mercredi, rapporté par l’agence de presse Interfax.

L’ambassadeur en Géorgie a également été rappelé. « Avec tout le respect que je vous dois – il n’y aura pas d’armes, pas de sanctions, pas d’obstacles pour les affaires russes – s’il vous plaît, cherchez un autre boulot », a-t-il déclaré.

Il a également ajouté qu’il attend des résultats concrets dans les prochains jours du travail des diplomates ukrainiens en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Afrique.

« J’attends chaque jour les mêmes résultats des attachés militaires. Le front diplomatique est l’un des principaux fronts. Et tout le monde doit travailler aussi efficacement que possible pour gagner et aider l’armée ukrainienne. Tout comme chacun de nos défenseurs sur le champ de bataille. Il en va de même pour tout le monde sur le front diplomatique », a ajouté le président ukrainien.

Début mars, l’Assemblée générale des Nations unies avait adopté une résolution sur la situation entre l’Ukraine et la Russie. Le Maroc avait décidé de ne pas participer au vote de cette résolution.

La non-participation du Maroc ne saurait faire l’objet d’aucune interprétation par rapport à sa position de principe concernant la situation entre la Russie et l’Ukraine, telle que réaffirmée dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger le 26 février 2022.

Le Maroc continue de suivre avec inquiétude et préoccupation l’évolution de la situation entre l’Ukraine et la Russie. Il regrette l’escalade militaire qui a fait, malheureusement, à ce jour, des centaines de morts et des milliers de blessés et qui a causé des souffrances humaines des deux côtés, d’autant que cette situation impacte l’ensemble des populations et des États de la région et au-delà, soulignait alors le ministère.