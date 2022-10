Lors d’une réunion préparatoire du comité du patrimoine immatériel de l’Unesco, tenue mardi, Samir Addahre, ambassadeur et représentant permanent du Maroc auprès de l’Unesco, a remis à sa place le délégué algérien sur la question du Sahara.

Dans le cadre d’une réunion d’ordre culturel à l’Unesco, l’Algérie a trouvé l’occasion de ramener la discussion à la question du Sahara.

« Dans le cadre de la non politisation de cette organisation, j’aimerais intervenir. Il a été mentionné plusieurs fois dans la dernière présentation les territoires du Sud, dont Dakhla. Les territoires du Sahara occidental sont des territoires non autonomes où le processus de décolonisation n’est pas entièrement achevé. Le comité intergouvernemental du patrimoine qui relève de la convention de 2003 et de l’Unesco qui est une organisation qui relève du système des Nations Unies doivent continuer à respecter la loi et la légitimité internationales », a déclaré le délégué algérien, mardi 4 octobre, lors d’une réunion préparatoire à la 17e session du comité du patrimoine immatériel de l’Unesco qui doit se tenir du 28 novembre au 3 décembre à Rabat.

La réponse de Samir Addahre, président de la séance et ambassadeur et représentant permanent du Maroc auprès de l’Unesco, n’a pas tardé à se faire entendre, recadrant l’intervention du délégué algérien. « C’est dommage que j’aie à évoquer l’intervention de l’Algérie qui a parlé de non politisation. Je ne sais pas qui a politisé le débat si ce n’est l’Algérie malheureusement encore une fois », a fait remarquer l’ambassadeur marocain.

« Obsession algérienne »

« Cela me fait sourire parce que l’obsession algérienne fait que vous entendez mal ce qu’on dit. D’abord, le Sahara est un territoire marocain. Deuxièmement, nous n’avons pas parlé de Dakhla mais de Tata. Votre obsession vous amène à vous boucher les oreilles. Les deux sites que nous avons évoqués sont Tata et Guelmim », a-t-il rectifié.

Et d’abonder: « Troisièmement, il est étonnant qu’un Etat qui dit ne pas être partie à ce conflit artificiel soit le seul à s’exprimer sur cette question. Encore une fois la preuve que vous êtes la principale partie malheureusement à ce conflit artificiel que vous entretenez depuis 50 ans. Votre folie obnubilée par le Maroc, son territoire, son intégrité territoriale vous amène à ne même plus écouter ce qu’on dit.

« Dakhla fait partie intégrante du territoire marocain, que vous le vouliez ou non, il y a un processus onusien vous êtes prié de sortir et laisser les Nations Unies faire leur travail. Vous êtes en train de perturber, manoeuvrer depuis 50 ans sur ce dossier au détriment de l’intégration régionale et du bien des peuples de la région. Vous êtes hors-sol. On ne parle même pas de politique, nous sommes en train de parler de patrimoine culturel immatériel et vous vous permettez d’intervenir encore une fois sur les questions liées à l’intégrité territoriale du Maroc (…) », a-t-il conclu.