Après la fermeture totale de l’espace aérien du Maroc, le autorités s’activent pour rapatrier les étrangers bloqués sur le territoire national ainsi que les Marocains coincés à l’étranger. Des discussions sont toujours cours avec plusieurs pays.

Le Maroc a suspendu tous les vols de passagers de et vers le royaume, pour une durée de 2 semaines, à compter du lundi 29 novembre. Si certains ont pu décrocher leur précieux sésame pour quitter ou rentrer in extremis au Maroc, certains attendent encore la mise en place de vols spéciaux comme ces MRE qui font part de leur désarroi au micro de H24Info.

Contactée par nos soins, une source proche du dossier nous confirme que des «discussions sont actuellement en cours avec les autorités de plusieurs pays pour mettre en place des vols de rapatriement en faveur de leurs ressortissants au Maroc». Inversement, «nous étudions également le moyen de pouvoir rapatrier les Marocains qui sont bloqués à l’étranger», poursuit notre source, évoquant des «mesures qui seront annoncées prochainement».

Il y a eu d’abord un accord avec la France. La compagnie nationale Royal Air Maroc a annoncé d’ailleurs ce mardi, la mise en place de vols «spéciaux» à destination de la France (Aéroport Paris-Orly), programmés entre le 30 novembre et le 6 décembre. Les passagers devront être munis d’autorisations spéciales, précise la compagnie dans un communiqué.

Nous informons nos clients que des vols spéciaux (soumis à autorisation spéciale) au départ du Maroc et à destination de la France seront programmés entre le 30 Novembre 2021 et le 06 décembre 2021.

Pour plus d’info, rendez-vous sur notre site :https://t.co/jn7dc49S0Q — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) November 30, 2021

Les compagnies Air France et Transavia organisent, elles aussi, des vols de rapatriement, avait annoncé l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal.

Des vols spéciaux sont mis en place pour les personnes n’ayant pas pu rentrer en 🇨🇵. Ils sont soumis à autorisation. Rapprochez-vous de @AirFranceFR et @transaviaFR . — Hélène Le Gal (@HeleneLeGal) November 29, 2021

La compagnie Air Arabia va également lancer des vols de rapatriement, du Maroc vers la France, l’Espagne et la Suisse du 1er au 6 décembre. Les avions décolleront de Nador, Fès, Oujda et Casablanca.

L’Espagne a, pour sa part, annoncé la mise en place de vols de rapatriement depuis Casablanca, les 2, 4, 7, 9 et 11 décembre.

Siguiendo el procedimiento establecido por 🇲🇦 la @EmbEspanaRabat ha solicitado autorización para vuelos especiales de retorno a 🇪🇸 desde Casablanca para los días 2,4,7,9 y 11 de diciembre. pic.twitter.com/QCr3f9vVl1 — EmbajadaEspañaMarruecos (@EmbEspanaRabat) November 30, 2021

L’Italie a, elle aussi, annoncé des vols de rapatriement pour les 4, 7, 10 et 14 décembre. Les dessertes partiront de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, précise l’ambassade d’Italie au Maroc.

🛑 Ambasciata e @Italyincasa stanno organizzando con NEOS sei voli ✈ di rientro in Italia 🇮🇹 (Milano e Roma) per il 4, 7, 10 e 14 dicembre. Una volta approvati dalle autorità marocchine 🇲🇦, i biglietti saranno acquistabili sul sito NEOS ⬇️ https://t.co/jjzchvcca4 — Italy in Morocco (@ItalyinMorocco) November 30, 2021

Par contre, l’ambassade de Belgique à Rabat dit ne pas disposer pour le moment d’informations sur des possibles vols de retour.

L’Ambassade ne dispose actuellement pas d’informations sur des possibles vols de retour. Dès que des nouvelles informations seront disponibles, celles-ci seront publiées. — La Belgique au Maroc (@BelgiqueMaroc) November 29, 2021

La décision relative à la fermeture de l’espace aérien a été prise, rappelons-le, «en raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19-Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens», comme l’avait annoncé le communiqué du Comité interministériel de suivi du Covid.