La chaîne nationale algérienne a dévoilé des images exclusives du Club des Pins qui accueillera tous les chefs d’Etat qui prendront part au sommet de la Ligue arabe qui se déroule du 1er au 2 novembre dans la capitale algérienne.

Les chefs d’État seront logés dans le fameux Club des Pins, une station balnéaire « ultra sécurisée », située à 25 kilomètres à l’ouest d’Alger.

Le choix de ce complexe, s’explique par le fait que les travaux du sommet auront lieu dans le Centre international des conférences (CIC), »une infrastructure inaugurée en 2016 et qui a coûté à l’Algérie plus de 500 millions de dollars », écrit TSA.

C’est dans ce club aussi que se trouve « la résidence d’État du Sahel, où sont logés les hauts cadres civils et militaires de l’État et leurs familles ». De ce fait, cet endroit est l’un des plus sécurisés du pays, « l’un des plus connus des Algériens » et aussi « l’un des plus mystérieux », écrivait Jeune Afrique en 2018 titrant « Le Club des Pins: une cage dorée au cœur de l’Algérie ».