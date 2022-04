«C’est plus un l’Hémicycle, mais un ring», a lâché Aziz Akhannouch alors que la tension montait à la Chambre des représentants, ce lundi 18 avril, entre le chef du gouvernement et le groupement du Parti de la justice et du développement (PJD) au sujet des hausses des prix, en particulier ceux des carburants. Ambiance.

Articles Liés Vidéo. Akhannouch candidat à la mairie d'Agadir Le président du RNI et chef du gouvernement désigné, Aziz Akhannouch, a déposé ce mardi…

Vidéo. Monarchie, Akhannouch, argent et pouvoir... Benkirane se lâche devant les jeunes du PJD L'ancien secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement (PJD), Abdelilah Benkirane a…