Une soixantaine de migrants ont réussi lundi à franchir la clôture séparant l’enclave espagnole de Melilla du Nord du Maroc, ont annoncé les autorités espagnoles.

Plus de 150 personnes massées du côté marocain de la frontière ont foncé en direction de cette grille vers 06H00 locales (05H00 GMT) et « 59 migrants sont parvenus à entrer à Melilla », a annoncé la préfecture de Melilla dans un communiqué, précisant que trois membres de la Garde civile (corps de sécurité espagnol) et deux migrants avaient été légèrement blessés.

#Información | Sobre las 5.15 de esta madrugada efectivos de la Guardia Civil se han percatado de la presencia de un numeroso grupo de migrantes próximo al vallado de Rio Nano. Han conseguido entrar en Melilla 59 de las 150 personas que lo han intentado. pic.twitter.com/NN5wSbo1DA — Noticias. Radio Televisión Melilla (@Noticias_RTVM) March 8, 2021

Les migrants qui ont réussi à entrer ont été immédiatement emmenés dans un centre de santé afin d’y être testés pour le Covid-19, puis mis en quarantaine, a précisé la préfecture.

Melilla et Ceuta, l’autre enclave espagnole située sur la côte marocaine, constituent les seules frontières terrestres de l’Union européenne avec l’Afrique.

Ces deux enclaves sont régulièrement le théâtre de charges massives de la part de migrants pour tenter de franchir en force les clôtures qui les séparent du Maroc.

Au cours des deux premiers mois de l’année, 389 migrants ont réussi à entrer ainsi à Sebta et Melilla, une baisse notable par rapport aux 969 qui l’avaient fait au cours de la même période en 2020, d’après les données du ministère espagnol de l’Intérieur.

L’an dernier, en pleine pandémie de coronavirus, 1.755 migrants sont entrés dans les deux enclaves par voie terrestre, une chute de 72% par rapport à l’année précédente (6.346).