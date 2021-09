La séance de vote du président du Conseil communal de Casablanca s’est déroulée dans le calme ce lundi 20 septembre au siège de la Wilaya de la région Casablanca-Settat. À son issue, Nabila Rmili (RNI) est devenue la première femme maire de Casablanca, en récoltant 105 voix sur 131.

La séance de vote a permis également d’élire de 10 vice-présidents dont 5 femmes et du secrétaire du Conseil, tous du RNI du PAM et de l’Istiqlal. Les trois partis, arrivés premiers aux élections du 8 septembre, ont annoncé former une alliance au sein des conseils élus dans lesquels ils sont représentés.

Les trois formations politiques voudraient ainsi «renforcer les institutions des conseils et à créer l’harmonie et la stabilité en leur sein afin de se focaliser sur les enjeux et défis soulevés par le citoyen».