La chute d’un imposant palmier sur le café des Oudayas a causé des dégâts matériels considérables. Le mythique café, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, vient à peine d’être rénové et accueille des milliers de touristes chaque année.



Endroit mythique de la capitale, le café mauresque situé aux Oudayas a été complètement rasé, en août 2020. L’intervention sur ce lieu à haute fréquentation publique et touristique s’est inscrite dans un projet global de mise en valeur de la Kasbah des Oudayas, englobant notamment ses remparts, ses portes monumentales, ses musées de la parure et son jardin andalou.

Le café a été rebâti à l’identique et inauguré le 16 mai 2021 en présence d’une délégation composée du Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, du président de l’Association Ribat Al Fath, Abdelkrim Bennani, de l’ambassadeur de la Russie au Maroc, Valerian Shuvaev, du représentant de l’UNESCO au Maroc, Alexander Schischlik et d’autres personnalités du monde diplomatique, culturel et associatif.