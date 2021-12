L’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE) a accueilli les 22 et 23 décembre son 37e Carrefour du manager. Trois ministres étaient présents pour l’inauguration de ce rendez-vous annuel, qui coïncidait cette fois avec les 50 ans de la prestigieuse école publique.

« C’est un bonheur d’être là aujourd’hui, de vous avoir tous ici autour de cette célébration des 50 ans de l’ISCAE », a confié d’emblée Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce. « L’ISCAE et moi avons le même âge et je trouve qu’on a bien vieilli », a-t-il lancé ensuite, sous les applaudissements de la salle. Il a aussi indiqué, dans une ambiance détendue, que sa femme et son secrétaire général étaient « Iscaistes ».

Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, présent aussi, est lui titulaire d’un doctorat en stratégies de cette « institution ».

Etaient présents aussi Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Said Ahmidouch, Wali de la région de Casablanca–Settat et Jean-Pascal Darriet, président la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM).

Le « Capital humain à l’ère de l’économie numérique » est le sujet de cette 37e édition du Carrefour du Manager. Dans « cette conjoncture dictée par une pandémie déstabilisante au niveau planétaire, l’économie numérique a renforcé et confirmé son importance dans un écosystème en perpétuelle évolution. La situation exceptionnelle que vit le monde a transformé de manière durable et significative le fonctionnement des entreprises », explique l’école.

Créé en 1971, l’ISCAE est un établissement d’enseignement supérieur public, placé sous la tutelle du ministère de l’Industrie et du commerce. Elle est aujourd’hui considérée comme l’une des meilleures écoles publiques au Maroc.