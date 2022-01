Les pouvoirs publics ont effectué une visite de terrain hier, jeudi 13 janvier 2022, pour vérifier l’état d’avancement des travaux de dénivellation sur le boulevard Mohammed VI, à Casablanca, lancée dans le but de fluidifier le trafic. Ils ont également visiter le chantier d’un centre de maintenance destiné aux tramway et busway de l’arrondissement Hay Moulay Rachid. Parmi la délégation, étaient présents notamment le wali de la région Casablanca-Settat, Saïd Ahmidouch et la maire de Casablanca, Nabila Rmili. Les images.