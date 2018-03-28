Vidéo. Tentative de viol sur mineure: l'agresseur arrêté à Benguerir

L'auteur de la tentative de viol d'une jeune fille qui scandalise la Toile depuis hier a été arrêté aujourd'hui à Benguerir.
Pour rappel, la vidéo montrant la tentative de viol de la jeune fille avait fait le tour du web suscitant la colère des internautes.
فيديو خطير يهز المغاربة .. شاب ينزع سروال فتاة من أجل اغتصابها و هي تصرخ “واش ماعندكش ختك” نشرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خطير يوثق لاعتداء بشع على فتاة يَظهر أنها في عقدها الثاني من قبل شابين أحدهما ينفد الاعتداء و الاخر يصور. و ظهر في الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق الشاب و هو يحاول نزع سروال الفتاة في الوقت الذي كانت تصرخ فيه بأعلى صوتها و تقول له “واش ماعندكش ختك” بينما صديقه يقوم بتصوير المشهد. و تمكن الشاب رغم مقاومة الفتاة من نزع السروال ليقوم بتوجيه ضربات بيده الى مؤخرتها وسط صرخات استغاثة . الفيديو خلف حالة من الغضب وسط رواد موقع فايسبوك حيث طالبوا الجهات المسؤولة بالتحرك من أجل اعتقال الشابين و تقديمهما للعدالة.
Publié par كن أنت الاعلام البديل sur mardi 27 mars 2018