Vidéo. Tentative de viol sur mineure: l'agresseur arrêté à Benguerir

Par
Abir El Adnani
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à 12:48
Crédit: DR.

L'auteur de la tentative de viol d'une jeune fille qui scandalise la Toile depuis hier a été arrêté aujourd'hui à Benguerir.

D'après le site électronique Goud.ma, l’auteur de l’agression sexuelle répondant aux initiales de Y.L a été interpellé ce mercredi 28 mars.
Selon la même source, la tentative de viol s'est déroulée en janvier 2018 dans un terrain vague dans la commune de Bench. La victime a aussi été identifiée. La jeune fille, Kh.L, originaire de douar Al Maâlamine à Benguerir est scolarisée dans la commune de Benchen près de Benguerir. La jeune fille n'aurait pas été violée après cette violente agression.

Pour rappel, la vidéo montrant la tentative de viol de la jeune fille avait fait le tour du web suscitant la colère des internautes.

فيديو خطير يهز المغاربة .. شاب ينزع سروال فتاة من أجل اغتصابها و هي تصرخ “واش ماعندكش ختك” نشرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خطير يوثق لاعتداء بشع على فتاة يَظهر أنها في عقدها الثاني من قبل شابين أحدهما ينفد الاعتداء و الاخر يصور. و ظهر في الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق الشاب و هو يحاول نزع سروال الفتاة في الوقت الذي كانت تصرخ فيه بأعلى صوتها و تقول له “واش ماعندكش ختك” بينما صديقه يقوم بتصوير المشهد. و تمكن الشاب رغم مقاومة الفتاة من نزع السروال ليقوم بتوجيه ضربات بيده الى مؤخرتها وسط صرخات استغاثة . الفيديو خلف حالة من الغضب وسط رواد موقع فايسبوك حيث طالبوا الجهات المسؤولة بالتحرك من أجل اعتقال الشابين و تقديمهما للعدالة.

Publié par ‎كن أنت الاعلام البديل‎ sur mardi 27 mars 2018

 

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