Vidéo. Tentative de viol sur mineure: l'agresseur arrêté à Benguerir

فيديو خطير يهز المغاربة .. شاب ينزع سروال فتاة من أجل اغتصابها و هي تصرخ “واش ماعندكش ختك” نشرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خطير يوثق لاعتداء بشع على فتاة يَظهر أنها في عقدها الثاني من قبل شابين أحدهما ينفد الاعتداء و الاخر يصور. و ظهر في الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق الشاب و هو يحاول نزع سروال الفتاة في الوقت الذي كانت تصرخ فيه بأعلى صوتها و تقول له “واش ماعندكش ختك” بينما صديقه يقوم بتصوير المشهد. و تمكن الشاب رغم مقاومة الفتاة من نزع السروال ليقوم بتوجيه ضربات بيده الى مؤخرتها وسط صرخات استغاثة . الفيديو خلف حالة من الغضب وسط رواد موقع فايسبوك حيث طالبوا الجهات المسؤولة بالتحرك من أجل اعتقال الشابين و تقديمهما للعدالة.

Publié par ‎كن أنت الاعلام البديل‎ sur mardi 27 mars 2018