Le Ramadan est une période propice à la mise à jour et l’adoption de nouvelles bonnes habitudes. Chaque samedi durant ce mois du jeûne, retrouvez les conseils de Radia Tanjaoui, naturopathe à Casablanca, dans un épisode à thème, toujours dans le but d’améliorer son hygiène de vie. Avant-goût.

Pendant ce mois sacré, H24Info lance une série « Ramadan et hygiène de vie » intitulée « Profitez du Ramadan pour… ». Arrêt du tabac, gestion du stress, addiction au sucre… Il s’agit de bénéficier des bienfaits du mois de jeûne et de spiritualité pour adopter de nouvelles habitudes bénéfiques pour la santé.

Retrouvez ainsi chaque samedi un épisode des conseils de Radia Tanjaoui, naturopathe à Casablanca, également hypnothérapeute, coach certifiée en PNL, spécialiste en gestion du poids et sevrage tabagique.

Née le 21 mars 1983 dans une famille de pharmaciens, la santé a toujours été une composante essentielle dans sa vie. Initiée très tôt aux apports et bienfaits de la nature dans la thérapie, elle est, dès son plus jeune âge, sensibilisée par son père aux bienfaits de la phytothérapie, de l’homéopathie et des médecines douces et alternatives de manière générale.

Elle se dirige d’abord vers des études en école de commerce en France et effectue une carrière de 10 ans en finances de marchés. La perte brutale de son père la pousse à se remettre en question et à reconsidérer son environnement et sa vie en général. Investie dans la relation d’aide à travers diverses associations, Radia décide alors de reprendre ses études et de faire de l’accompagnement son métier pour allier passion et vie professionnelle.

Après divers certificats de coaching et de spécialités telles que l’hypnose pour adultes et enfants, le sevrage tabagique et la gestion du poids, ainsi qu’un diplôme de naturopathie à l’Université Miguel Cervantes (Valladolid, Espagne), elle ouvre en 2017 son cabinet de thérapies brèves et de naturopathie et exerce aujourd’hui à Casablanca. En parallèle, elle prépare un master de psychologie à l’université à Paris pour avoir le titre de psychologue.