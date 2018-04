Vidéo. Spectacle: “Les voix du chœur” au cœur de la capitale

L'ensemble «Les voix Du Chœur» organise la première édition de la fête interculturelle des chorales de Rabat, aujourd'hui et demain sous le thème «Le Patrimoine en Chœur».

Pour célébrer le développement artistique et culturel de la capitale, le groupe fête le patrimoine immatériel à haute voix, en s’invitant et invitant sur scène des chorales venues d’ici et ailleurs: le Chœur Symphonique de l’Ile de France (CSDIF), Iklil (Casablanca), Babel Canto (Toulouse), Balabil Al Andalous et A Chœur Joie (Rabat).

Au programme: un concert d’ouverture avec Chœurs et Orchestre à la salle Renaissance ce jeudi à 20h, un spectacle inédit avec Babel Canto au café Renaissance le 21 avril à 15h, une prestation des deux groupes Iklil et à Cœur joie à l’auditorium de la Bibliothèque National à 16h30, suivie du concert de clôture le 21 avril à 20h avec l’ensemble des chorales participantes.

Dans le même contexte, un hommage sera rendu au maître Abdelkarim Lamarti, un des pionniers de la musique arabo-andalouse au Maroc et à Nabyla Maan, marraine de l’événement.