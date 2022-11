Le ministère de la Santé et de la protection Sociale organise en partenariat avec l’Association Marocaine de médecine addictive et Pathologies Associées (MAPA) la première conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires du 16 au 18 novembre 2022 à Marrakech.

L’organisation de cette conférence, par le ministère de la Santé et l’Association Marocaine de médecine addictive et Pathologies Associées (MAPA), s’inscrit dans le cadre de la dynamique du système de santé mondiale et du besoin croissant de procéder à une réforme de ce dernier, suite à l’impact de la pandémie COVID-19, dans une optique d’anticipation des crises et de gestion des risques.

Le Maroc a entamé l’adoption des stratégies et des projets concernant la refonte du système de santé national afin d’assurer une mise en place efficace du chantier Royal portant sur la généralisation de la protection sociale, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Cet événement d’envergure internationale vise à créer une plateforme africaine d’échange enrichissant dans le domaine de la santé publique et de la prévention des risques en se basant sur l’expérience des différents pays et les points de vue des experts nationaux et internationaux, afin de partager l’expérience et les compétences marocaines, conclut la même source.