Le Forum Interactif du Tourisme de Casablanca-Settat s’est déroulé hier, mardi 19 juillet, au Sofitel-Tour blanche de la ville. Cette première édition réunissant plusieurs officiels, universitaires et professionnels du secteur s’est concentrée sur le volet investissements et potentialités territoriales.

Le gotha du tourisme s’est réuni hier, mardi 19 juillet, au Sofitel-Tour blanche de Casablanca pour discuter des principaux défis de la région Casa-Settat dans le secteur, à travers l’angle des investissements et des potentialités territoriales.

Organisée conjointement par le Conseil régional du tourisme (CRT) de Casablanca et la Société de développement (SDL) Casa Events & Animation, cette rencontre s’est déroulée dans le cadre de la première édition du Forum Interactif du Tourisme de Casa-Settat, autour de deux panels d’intervention:

Panel 1: Management & développement des investissements touristiques: pour un mode opératoire win/win;

Panel 2: MICE, culture, loisirs & rural: pour une approche multi-segments touristiques de la région

Casablanca Settat.

A cette occasion, les différents professionnels, experts, élus et responsables du secteur ont pu échanger leurs idées et recommandations pour faire de la métropole de Casablanca une destination touristique plus attractive et de premier choix.

L’objectif à travers ce forum: « positionner notre région en pôle d’excellence; entretenir un développement touristique durable de la région en abordant plus précisément le volet de l’investissement et potentialités territoriales », explique Mohamed Setti, maitre de conférence et CEO Artegis.

Il s’agit de construire une vision globale et faire synergie entre les différents collèges, élus, professionnels du tourisme, partenaires de la société civile pour hisser la région « au rang qu’elle mérite ». Dans cet élan, plusieurs officiels et invités ont pris la parole.

Saïd Ahmidouch, wali de la région de Casa-Settat a salué l’initiative lors de la séance inaugurale. « La tenue de ce premier forum appelle à un dialogue pluridimensionnel entre les partenaires par rapport à un planning de vision partagée avec une feuille de route à 360 degré de la région, tant au niveau investissement que potentiels territoriaux, dans le but de faire une véritable destination touristique au niveau régional et international », a-t-il déclaré.

Casablanca capte 60% des touristes d’affaires du Maroc

De son côté, Asmaa Belkeziz, vice-présidente du Conseil de la Région Casablanca Settat a mentionné les 235 Km de littoral balnéaire à valoriser dans la région. Casablanca est aussi la première destination de tourisme d’affaires du royaume captant 60% des touristes d’affaires du pays, a-t-elle rappelé. Les participants ont d’ailleurs insisté sur l’importance de la valorisation du tourisme rural dans la région.

«En outre, de par l’élaboration du SRAT (Schéma régional d’aménagement du territoire) voté en conseil de région en juillet, il a été procédé à la détermination de cinq espaces projets dont un espace dédié au développement touristique et à l’ouverture vers l’international. En outre, en matière de compétences propres, la région Casablanca Settat a élaboré un diagnostic territorial autour de sept barrages (Massira, Imfout, Daoura, Sidi Maachou, Oued El Maleh, Hassar et Tamesna) pour le développement du tourisme rural dans la région au profit des populations rurales afin de drainer des investissements publics et privés sur ces sites», explique Belkeziz.

L’intervenante a précisé que le Plan de développement régional intégrera l’ensemble des éléments permettant de garantir un développement intégré du tourisme de la région, notamment les industries MICE. Le Conseil de la région mène en effet une réflexion autour de la mise en place d’un centre des conférences à la hauteur de la région Casablanca Settat.

« Casablanca a une plage importante au sein de l’échiquier touristique », a annoncé à son tour Imad Barrakad, président du directoire de la SMIT (société marocaine d’ingénierie touristique).

«La région peut offrir de l’éco-tourisme, la randonnée ainsi que des activités sportives… Cette nouvelle dynamique autour de la nature permettra à la région de croître dans le cadre de ses performances. Grâce au tourisme rural, Casablanca aujourd’hui 3me destination touristique, gagnera des parts de marché. Chacune des destinations peut développer des produits touristiques que ce soit Settat, El Jadida ou Oualidia avec son balnéaire émergent», a-t-il énoncé.

« Casablanca est la plus belle marque dont dispose le Maroc »

Pour sa part, Hamid Bentahar, Président de la CNT (Confédération nationale du Tourisme) estime que Casablanca est la plus belle marque dont dispose le Maroc. «Plus on s’éloigne géographiquement, plus notre marque est forte. On ne peut pas avoir une marque telle que Casablanca et un taux d’occupation de 50%. Nous avons les capacités pour ajouter 10 points supplémentaires. Ce qui représente 100.000 emplois et des opportunités pour l’ensemble de la région», déclare-t-il. Pour le président de la CNT, ce forum permettra aux professionnels du tourisme de la région de construire une feuille de route publique privée.

Il est important de rappeler que Casablanca est la première ville africaine dotée d’une marque d’attractivité territoriale ayant donné naissance à WeCasablanca créée par la SDL Casa Events & Animation. D’après son directeur général, Mohamed Jouahri, WeCasablanca est aussi une marque Corporate qui englobe le tourisme, les investissements et la participation citoyenne. Dans ce cadre, la SDL s’est rapprochée du CRT CS pour mettre en œuvre un programme touristique qui profitera à la ville blanche et sa région afin de mutualiser leurs efforts.

«Un certain nombre d’actions sont prévues notamment la réalisation du congrès africain du tourisme organisé en marge de l’évènement Africa Place Marketing au mois de novembre 2022; Eductour MICE et une campagne nationale et internationale. La mutualisation des agendas est un moyen pour associer les professionnels du tourisme à nos différents évènements du programme marketing et promotion territoriale pour le rayonnement de la région Casablanca Settat», a déclaré Jouahri.

Enfin, Othman chérif Alami, président du CRT Casablanca Settat, a signalé que la création d’un palais des congrès et festivals est une condition sine qua none pour dynamiser le Corporate Group et par conséquent remplir les hôtels de Casablanca durant la semaine.

«Aujourd’hui, 22 hôtels sont en construction à Casablanca dont 7 ou 10 en arrêt de chantier. Ce qui est inquiétant. En même temps, le Corporate individuel seul ne permettra pas d’obtenir des taux d’occupation élevés pour cette importante capacité hôtelière qui arrive. Il existe une solution transitoire pour le palais des congrès et festivals. C’est l’OFEC (office des foires et expositions de Casablanca) qui peut être transformé en un amphithéâtre de 5000 personnes et une aire d’expositions de 18.000 m²», souligne Alami.

Ce tourisme d’affaires fera de Casablanca une capitale contemporaine mondiale. La région dispose également du parc d’expositions de l’office des changes et du parc des expositions Mohammed VI d’El Jadida qui accueille le Salon annuel du cheval alors que son potentiel d’exploitation demeure plus grand.

Dans le détail, voici les principales prochaines actions fortes du CRT :

1. Plan de communication 100% digitale;

2. Tourisme rural et gestion de l’informel;

3. Transformation de la Foire de Casablanca en Palais des Congrès;

4. Ouverture du grand quai de croisières;

5. Organisation du congrès africain du tourisme en marge de l’évènement Africa Place Marketing au mois de novembre 2022.