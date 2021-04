Notre série spéciale “Nutrition et Ramadan” vous accompagne tout le long du mois sacré avec des conseils pour bien gérer son alimentation durant cette période. Dans ce troisième épisode, Valérie Alighieri, médecin généraliste et nutritionniste, nous livre quelques astuces pour rééquilibrer son poids quand on est en surpoids durant ce mois de carême.