Vidéo. Rabat: quand les insultes et les coups pleuvent au Conseil de la ville

La dernière session du conseil de la ville de Rabat a tourné au pugilat. Les membres de l'opposition et de la majorité ont eu des échanges houleux avant d'en venir aux mains.

En cause: le refus du maire de la capital du royaume d'inscrire certaines questions à l'ordre du jour de la réunion du conseil, relatifs à l'état d'avancement des travaux dans le quartier Annakhil. Les élus du PAM se sont retirés de la session après avoir proféré des menaces et des insultes à l'encontre du maire et les composantes de sa majorité. Le degré zéro de la politique.