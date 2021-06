Rouverte au public depuis le 16 juin dernier, la grande piscine municipale de Rabat a connu ce weekend une grosse affluence, provoquant quelques scènes de bousculade. Les images.

Après un an de fermeture liée à la pandémie, la grande piscine municipale de Rabat, située dans le quartier Yaâcoub El Mansour, a rouvert ses portes le 16 juin dernier. La saison estivale démarre fort avec une piscine bondée ce weekend comme le montrent plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux.

Malgré les directives des autorités visant à n’accueillir que 50% de la capacité de la piscine, et le dispositif policier déployé pour maintenir l’ordre, on peut voir une file d’attente en rangs serrés, donnant lieu à des bousculades, et certaines personnes tentant de passer malgré tout la barrière de sécurité de l’espace de loisirs.