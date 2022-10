Une vidéo du prince Philip en visite officielle au Maroc le 12 décembre 1964, circule ces derniers temps sur les réseaux sociaux. A l’invitation de la famille royale marocaine, le duc d’Edimbourg a eu l’occasion de découvrir la culture du royaume en visitant trois villes : Casablanca, Rabat et Marrakech.

Il s’agit d’une tournée de fin d’année qui a emmené le prince Philip en Allemagne de l’Ouest, en France, en Belgique puis au Maroc. Lors de cette visite, le prince a diné avec feu le roi Hassan II et son frère Moulay Abdellah. Charmée par un spectacle de tbourida et de musique gnaouie, le mari d’Elizabeth II était en admiration face à la culture marocaine.

The visit of the Duke of Edinburgh prince Philip to Kingdom of Morocco in year 1964♥️🇲🇦 pic.twitter.com/rs9Mu25Xiy

— richard adam (@adamrichard02) October 11, 2022