Le ministère singapourien des Affaires étrangères a publié une vidéo retraçant le séjour exceptionnel de son ministre au Maroc, à Rabat et Casablanca notamment. Un coup de promotion inespéré et de grande qualité.

En visite au Maroc début de ce mois de juillet, le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo réalisée par ses équipes lors de ses multiples rencontres et déplacements au royaume.

Postcards from Morocco 🇲🇦 (Video by Jake Low/MFA) pic.twitter.com/ztVOtAewbz — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) July 11, 2022

Intitulée «Cartes postales du Maroc», on apprécie dans la vidéo l’architecture marocaine, représentée par le Mausolée Mohammed V ou encore la Mosquée Hassan II ainsi que la riche offre culturelle et artistique du pays, grâce notamment aux images prises lors de sa visite au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

Lire aussi. Photos. En visite dans le Royaume, Ivanka Trump affiche son amour pour le Sahara marocain

Le ministre s’est également rendu dans une synagogue à la rencontre de la communauté juive marocaine, l’occasion de souligner que «le royaume représente un modèle de tolérance, de vivre-ensemble, d’ouverture et de respect des minorités religieuses», estimant qu’il s’agit de valeurs «spéciales et précieuses».

Vivian Balakrishnan a, à cette occasion, été porteur de l’invitation adressée par la présidente de la République de Singapour, Halimah Yacob, au roi Mohammed VI pour effectuer une visite officielle dans son pays.