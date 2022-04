Notre série spéciale Ramadan et bien-être touche à sa fin. Dans ce 4e et dernier épisode, Radia Tanjaoui, naturopathe et coach, partage les différents types de jeûne à adopter durant l’année pour en prolonger les bienfaits.

Si le Ramadan touche à sa fin, différents types de jeûne peuvent être adoptés pour profiter des bienfaits de la diète tout au long de l’année, en particulier le fait de mettre le système digestif au repos. Radia Tanjaoui, naturopathe et coach, en propose quatre:

1. Les jours de jeûne selon la tradition islamique

La tradition islamique présente plusieurs jours de jeûne surérogatoire comme le fait de jeûner les lundi et jeudi de chaque semaine mais aussi les 13, 14 et 15 de chaque mois.

2. Le jeûne intermittent, dit « fasting » en anglais

Cette méthode combine une période de jeûne avec une fenêtre alimentaire, le plus souvent sur un schéma 16h/8h mais ça peut aller jusqu’à 23h/1h. A chacun de trouver son propre rythme pour avoir suffisamment d’énergie en gardant les bienfaits du jeûne, explique la naturopathe qui précise que les personnes atteintes de maladies chroniques doivent nécessairement demander l’autorisation à leur médecin traitant.

3. La monodiète

Il s’agit de ne manger qu’un aliment ou type d’aliment pendant un temps donné; une journée ou plus, voire une semaine si on peut, par exemple le brocoli, la pomme, la banane… ou autre légume ou fruit. « L’intérêt est que le système digestif n’a qu’un seul type d’aliment à digérer et donc l’effort est moindre comparé à un repas classique contenant des glucides, des protéines, des fruits et des légumes », explique Radia Tanjaoui.

4. La cure détox

Elle permet d’éliminer les toxines accumulées telles que les métaux lourds ou encore les résidus alimentaires qu’on a parfois dans le colon et l’intestin. C’est une cure qui englobe diverses facettes, l’alimentation mais aussi l’activité physique, ce qui fait un bien fou au corps humain, souligne la spécialiste. Cette cure doit toujours être réalisée avec une naturopathe ou un thérapeute spécialisé car elle s’accompagne aussi d’apports en compléments alimentaires type chardon-Marie, etc.

A noter qu’il est essentiel de boire un litre d’eau par jour, en dehors des tisanes et autres boissons, et ce pour bénéficier de son pouvoir d’élimination des toxines, et non d’hydratation. A l’inverse, lorsqu’on boit des liquides autres que l’eau, le rein doit fournir un effort.