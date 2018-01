Vidéo. La prestation époustouflante d'un jeune Marocain handicapé à Got Talent España

Le 17 janvier dernier, le jury et les spectateurs de «Got Talent España» ont une surprise des plus touchantes et des plus inspirantes, offerte par le jeune Marocain Hamza. Handicapé depuis la naissance, le gamin de 12 ans vivant à Salamanque se déplace en fauteuil roulant. Mais loin de se laisser décourager par sa condition, il en a fait la source de sa force. Et c’est une véritable leçon de courage, d’intégrité, de passion, et de surpassement de soi que ce pur talent a donnée au vaste public du programme diffusé sur la chaîne Telecinco. À l’arrivée, il n’a évidemment récolté que des «Sí» (oui en espagnol), en plus d’une standing ovation.