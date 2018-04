Vidéo. Présidence de la chambre des conseillers: Kayouh se prépare en France

Ce n’est un secret pour personne: Abdessamad Kayouh brigue la présidence de la seconde chambre. Il semble surpasser sa défaite face à Hakim Benchemass avec une différence d’une seule voix de différence lors du début cette législature en 2015.

Pour se préparer, le conseiller istiqlalien a entamé une visite au sénat et a été accueilli par Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du sénat et président du groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc.