Vidéo/Photos. Météo à Casablanca: apocalypse now…

Entièrement recouverte depuis cet après-midi d’un ciel jaunâtre, la ville blanche est devenue jaunâtre, comme sortie tout droit d’un film d’apocalypse. Le phénomène surprend et survient après des averses orageuses localement fortes dans la ville, mais aussi dans d’autres provinces du royaume.

Ces averses seront également accompagnées par des rafales sous orages et risque de chute de grêle par endroits.

idk wtf is happening to casablanca, but whatever it is, I don’t like it pic.twitter.com/IswuJLXiKo

— ᴮᴱEris⁷ (@flwrrpjm) October 20, 2020