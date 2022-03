Depuis Melilla où il était en visite officielle, le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a affirmé que la ville autonome est une « affaire d’Etat ».

Quelques instants après sa visite éclair à Sebta, Pedro Sánchez s’est rendu à Melilla. Après avoir salué l’ensemble du gouvernement local et les membres de l’assemblée, il a pris la direction de l’hôpital universitaire de la ville, dont les travaux doivent être achevés fin 2022.

« Melilla est une affaire d’État », a défendu le président du gouvernement espagnol, lors d’un discours prononcé sur place aux côtés du président de la ville autonome Eduardo de Castro, indique le Palais de La Moncloa, dans un communiqué. Pedro Sánchez a aussi insisté sur « l’engagement du gouvernement espagnol pour le développement, la prospérité et l’amélioration du bien-être des habitants » de la ville.

🔴EN DIRECTO El jefe del Ejecutivo, @sanchezcastejon, realiza una declaración ante los medios de comunicación tras visitar las obras del Hospital Universitario de Melilla. https://t.co/2mJvMjbs92 — La Moncloa (@desdelamoncloa) March 23, 2022

Le Premier ministre espagnol a ensuite cité les investissements réalisés par le gouvernement dans cette enclave, notamment 25 millions d’euros alloués via le « Fonds Covid » en 2020, 22 millions d’euros de fonds complémentaires en 2021 et 60 millions d’euros prévus dans le budget général de l’État pour 2022.

Comme à Sebta, Pedro Sánchez a consacré une partie de son discours à la nouvelle position de son pays dans le dossier du Sahara, soutenant le plan d’autonomie marocain. Un pas qui ouvre un « horizon de coopération renforcée entre les deux pays en matière de politique migratoire, de lutte contre le terrorisme et de commerce », a-t-il estimé.

Le responsable espagnol a aussi affirmé que depuis le 18 mai 2021, son pays « subit une crise qui ne pouvait plus être soutenue avec un partenaire stratégique pour l’Espagne, pour sa sécurité, sa stabilité et ses relations économiques et commerciales ».

Le dirigeant socialiste a également remercié le président de Melilla, Eduardo de Castro (Ciudadanos), pour sa « coopération institutionnelle avec le gouvernement espagnol afin de surmonter conjointement les incidents frontaliers ou l’aggravation de la situation après l’arrivée de la pandémie et la fermeture de la frontière ».

Mais au lendemain de la visite de Pedro Sánchez, la seconde depuis son arrivée à la tête de l’Exécutif espagnol, Eduardo de Castro s’est montré plus « sceptique » par rapport au virage opéré par l’Espagne sur le Sahara.

Dans des déclarations à la radio locale Onda Zero, le président de Melilla s’est notamment demandé ce jeudi si le « Maroc cessera de menacer la souveraineté de Sebta et Melilla ».