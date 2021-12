Pour protester contre la présentation obligatoire du pass vaccinal pour accéder aux tribunaux, plusieurs barreaux et associations d’avocats ont appelé au boycott des audiences prévues ce lundi 20 décembre. Des sit-in ont également été organisés dans plusieurs villes.

A compter de ce 20 décembre, personne ne pourra plus accéder aux tribunaux sans avoir présenté au préalable son pass vaccinal. Le rappel à l’ordre, diffusé le 10 décembre dernier via une circulaire signée par par le ministère de la Justice, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et le ministère public, ne fait pas l’unanimité. Plusieurs ordres d’avocats, associations et syndicats ont appelé ce weekend à des sit-in de protestation ce lundi devant les tribunaux.

A Casablanca, plusieurs avocats ont répondu à l’appel lancé par l’ordre. « Ce mouvement de protestation est organisé en réponse à l’appel lancé par le barreau des avocats de Casablanca. Le boycott des audiences ne veut pas dire que les droits des prévenus vont être touchés, au contraire. Ce n’est pas possible qu’un avocat vacciné puisse assister aux audiences et qu’un autre non-vacciné ne puisse pas le faire. C’est contraire aux principes de la justice et de la défense », estime Me Saad Sahli du barreau de Casablanca, joint par H24info.

« C’est pour ça que tous les avocats ont répondu favorablement à l’appel lancé par l’ordre et n’ont pas assisté aux audiences qui étaient prévues ce lundi. Ce mouvement s’étend jusqu’à Benslimane, Mohammédia, Marrakech, Khouribga, Taza, Rabat, Agadir et plusieurs autres villes », assure l’avocat.

Plusieurs communiqués appelant au boycott des audiences ce lundi ont été, en effet, diffusés ce weekend par des ordres d’avocats, mais aussi des associations et autres organisations syndicales.

« Le caractère obligatoire du pass vaccinal est anti-constitutionnel et contraires aux libertés des individus et à leurs droits fondamentaux. Nous annonçons nos refus catégorique du pass vaccinal pour accéder aux tribunaux parce qu’il ne repose sur aucune base juridique et nous demandons à revenir sur cette décision », indique le bureau de Meknès du Syndicat démocratique de la justice, affilié à la Fédération démocratique du travail.

Si le gouvernement avait annoncé en octobre, l’adoption du pass vaccinal comme document obligatoire pour accéder aux administrations, cette disposition n’était pas forcement appliquée à la lettre. Dans une circulaire diffusée le 10 décembre, le ministre de la Justice, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et le président du ministère public exhortaient les juges et le personnel judiciaire à respecter la présentation obligatoire du pass vaccinal pour accéder aux tribunaux.

Il leur est ainsi demandé à partir du 20 décembre de se « conformer aux exigences de la décision du gouvernement d’approuver le passeport sanitaire pour accéder aux administrations et établissements publics et semi-publics ».