Le torchon brûle entre Rabat et Alger. Mohammed Ouzzine qui conduit une délégation parlementaire marocaine participant aux travaux de la 17e Conférence de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) à Alger a dénoncé sans langue de bois les dernières attaques du régime algérien.

« J’emprunterai les mots prononcés par le député (algérien) Youcef Rahmania qui disait foutez-nous la paix », a déclaré Mohamed Ouzzine devant les dizaines de délégations ayant fait le déplacement pour cette conférence.

« En tant que délégation, nous voulons souligner notre colère quant au discours de la présidente du parlement andin qui touche à l’intégrité territoriale du royaume du Maroc, membre fondateur de l’OCI, tandis que cette femme n’est qu’une simple invitée », a souligné Mohamed Ouzzine faisant référence au dérapage de Gloria Florez.

Pour rappel, la délégation marocaine a envoyé une lettre de protestation adressée au Secrétaire général de l’Union des États membres de l’OCI affirmant que de tels dépassements « constituent une violation flagrante des objectifs de notre union et des principes qui sous-tendent sa fondation ». Et de souligner que « ces pratiques ne peuvent être tolérées ou passées sous silence » et exprimant son rejet absolu et catégorique de ce qui s’est passé et du contenu du discours de la représentante du Parlement andin ».