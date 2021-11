La porte-parole adjointe du secrétaire général des Nations unies a fait savoir que Antonio Guterres suit la situation entre le Maroc et l’Algérie et qu’il exhorte les deux parties au dialogue.

Antonio Guterres «est évidemment au courant de la situation que vous venez de mentionner», a fait savoir Eri Kaneko, porte-parole adjointe du secrétaire général des Nations unies, en réponse à une question sur « la tension qui monte entre le Maroc et l’Algérie», qui lui a été posée jeudi en conférence de presse.

Dans un communiqué diffusé le 3 novembre, la présidence algérienne a accusé le Maroc d’être derrière une prétendue attaque commise avec «un armement sophistiqué» qui se serait soldée par l’assassinat de trois Algériens sur la route Nouakchott-Ouargla. Le Maroc n’a pas encore officiellement réagi à ces nouvelles accusations. Jeudi, le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas s’est contenté de rappeler que le Maroc respecte les « principes de bon voisinage ».

« Le SG envisage-t-il de prendre des mesures pour éviter une nouvelle escalade et éviter que la situation ne devienne plus tendue ? », l’a-t-on interrogée. Antonio Guterres «comme vous le savez, exhorte et encourage au dialogue pour faire en sorte que ces tensions soient atténuées, et nous attendons avec impatience le début des travaux de notre nouvel Envoyé spécial pour prendre la température sur le terrain et voir comment il peut contribuer à améliorer la situation», a fait savoir Eri Kaneko.

Le journaliste à l’origine de la question voulait aussi savoir si Antonio Guterres a « transmis ce message directement à l’une des deux parties ». « Je ne suis pas au courant s’il a transmis le message directement, mais ce message, j’en suis sûr, a été transmis par nos divers mécanismes à différents niveaux », a encore répondu la porte-parole adjointe du SG de l’ONU.

Après les accusations de l’Algérie, la Mauritanie a démenti la survenue d’une quelconque attaque sur son sol. « Des sites et des plateformes médiatiques ont fait circuler depuis hier (lundi) une attaque de camions algériens au nord du pays. Afin d’éclairer l’opinion publique et de corriger les informations diffusées, la direction de la communication et des relations publiques de l’état-major général des armées, dément toute attaque à l’intérieur du territoire national », a expliqué la direction de la communication et des relations publiques de l’état-major général des armées mauritaniennes.

Une source marocaine a indiqué mercredi à l’AFP que Rabat « ne se fera jamais entraîné dans une spirale de violence et de déstabilisation régionale ». « Si l’Algérie veut la guerre, le Maroc n’en veut pas », a-t-elle ajouté, soulignant que la zone dans laquelle le bombardement aurait eu lieu est « empruntée exclusivement par des véhicules militaires des milices armées » du Front Polisario.

Le diplomate italo-suédois, Staffan De Mistura, a été nommé début octobre au poste vacant d’émissaire des Nations Unies pour le Sahara, après avoir été accepté par le Maroc et le Polisario.