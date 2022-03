La hausse des prix du carburant se poursuit. À Casablanca, le diesel frôle les 12 dirhams tandis que l’essence dépasse les 14 dirhams ce mercredi 16 mars. Au grand dam des clients qui voient leur pouvoir d’achat bousculé par cette flambée. Témoignages.

«Les professionnels souffrent, ils dépensent plus qu’ils ne gagnent», déclare au micro de H24Info un transporteur à la sortie d’une station d’essence casablancaise. «On n’en peut plus», renchérit un autre. «Les transporteurs devront hausser leurs tarifs», plaide l’un des conducteurs interviewés.

Plusieurs solutions sont, en effet, proposées par les professionnels. Le gouvernement a, pour sa part, annoncé la mise en place d’un plan d’aide pour soutenir le secteur du transport. « Face à cette conjoncture exceptionnelle, le gouvernement a choisi d’intervenir pour soutenir les professionnels du secteur afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens. Cette intervention, nous sommes en train de l’étudier», a récemment déclaré le ministre du Transport et de l’Équipement, Mohamed Abdeljalil.

Cette annonce a été précédée par une rencontre entre le ministère du Transport et les professionnels du secteur, organisée le 14 mars à l’appel du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Elle a permis d’ailleurs de dégager un consensus sur la nécessité de poursuivre les échanges entre le gouvernement et les professionnels du transport pour fixer les modalités du soutien ainsi que les montants dont bénéficieront les professionnels du transport, et ce dans un délai de deux semaines.