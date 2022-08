De nouveaux feux de forêt se sont déclarés ce lundi 22 août dans quatre régions du royaume: à Ifrane ainsi qu’à Taounate, Al Hoceïma et Chefchaouen.

De nouveaux feux de forêt se sont déclarés ce lundi 22 août à Ifrane, ainsi que dans les régions de Taounate, Al Hoceïma et Chefchaouen, rapporte le site Le Matin.

Un feu de forêt a ravagé plus de 45 hectares d’arbres, hier après-midi, dans la commune de Mazraoua dans la région de Taounate.

Pour éteindre l’incendie, ont été mobilisés: sept camions citernes appartenant aux groupements protection civile et terre, un véhicule 4×4 de première intervention appartenant à la Direction Régionale des Eaux, Forêts et de Lutte contre la Désertification, et deux mécanismes appartenant au groupement «Coopération», ainsi que deux avions « Canadair » dédiés à l’extinction des incendies appartenant à la Royal Air Force.

Lire aussi : Incendie de forêt à M’diq-Fnideq: le feu est presque maîtrisé

L’agent de la wilaya de Taounate, accompagné des chefs des services régionaux de sécurité, est venu sur les lieux pour veiller sur le déroulement et le cadrage de l’opération de lutte contre l’incendie. Il s’assure également de coordonner les efforts déployés pour éteindre l’incendie, pour lequel d’importantes ressources humaines et des capacités matérielles ont été sollicitées, précise le média.

Les opérations d’extinction complète de l’incendie sont toujours en cours, bien qu’à son dernier stade, et des recherches sont également réalisées en ce moment par les autorités locales et les services de sécurité concernés pour déterminer les causes et les circonstances de l’incendie.

L’incendie le plus important se situe dans la commune de Fifi, relevant de la province de Chefchaouen, et intervient successivement à celui de la forêt de Ghandrou (Al Hoceima) qui a eu lieu vendredi 19 août.