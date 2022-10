Le prince héritier a fait le déplacement lundi à El Jadida, pour donner le coup d’envoi de la 13e édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient jusqu’au 23 octobre prochain, sous le haut patronage du roi Mohammed VI.

Après avoir été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), au parc d’expositions Mohammed VI, Moulay El Hassan a fait une tournée dans les différents stands d’exposition du salon.

Le prince héritier a assisté notamment à la carrière principale à des spectacles équestres exécutés par des troupes et cavaliers marocains et étrangers, notamment des Forces armées royales (FAR), de la Garde royale et de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Moulay El Hassan s’est dirigé ensuite vers l’espace de Tbourida où il a suivi des spectacles de fantasia animés par 18 Sorbas, représentant les différentes régions du Maroc, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems.